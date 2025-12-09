Небензя: Зеленский пытается скрыть осведомленность о коррупции на Украине

Глава киевского режима делает это при помощи ЕС, указал постоянный представитель РФ при ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский при помощи европейских спонсоров пытается создать видимость своей непричастности к преступной схеме на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

"Из-за тектонических коррупционных скандалов, повлекших за собой ряд громких отставок, бывший комик и его европейские спонсоры всеми силами пытаются сделать вид, что сам киевский князек ничего не знал о реализуемой преступной схеме", - сказал Небензя.