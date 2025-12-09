Мирошник: Зеленский пытается заглушить здравые предложения по урегулированию

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима также отметил, что Владимир Зеленский изменил формат общения с прессой из-за нервозности на фоне позиции США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Смена формата общения Владимира Зеленского с прессой связана с его нервозностью на фоне жесткой позиции США и желанием заполнить информационное пространство, чтобы рациональные предложения по мирному урегулированию потонули в информационном шуме. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Ставки высоки, все информпространство нужно загадить быстро, чтобы здравому смыслу места не осталось. Чтобы любое предложение по урегулированию тонуло в потоке бреда от Зеленского", - сказал дипломат.

Зеленский уже второй день ведет так называемую виртуальную пресс-конференцию, отвечая на вопросы журналистов голосовыми сообщениями в мессенджерах. Агентство УНИАН сообщило, что 10 декабря запланирован новый сеанс. За последние два дня Зеленский сделал ряд громких заявлений, в том числе о потребности в $15 млрд на закупку оружия по программе PURL в 2026 году и "репарационном кредите", под который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет изъять все €210 млрд активов ЦБ РФ, блокированных в Европе.

Также он заявил, что готов к "энергетическому перемирию" и проведению выборов на Украине, однако первое - "если Россия согласится", а второе - если депутаты внесут изменения в законодательство Украины, а США и Европа - обеспечат безопасность голосования. Мирошник назвал заявление о выборах надменным блефом и подтасовкой правил, ведь Зеленский ставит заведомо неприемлемые условия для их проведения.