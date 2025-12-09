Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии книгу о финской русофобии

Официальный представитель МИД РФ также указала, что Хельсинки дважды нападал на Советскую Россию до войны 1939-1940 годов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии и указала, что Хельсинки до войны 1939-1940 годов дважды нападал на Советскую Россию.

Таким образом дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Валтонен о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто.

"До войны 1939-1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных российских земель, населенных финно-угорскими народами (карелами, вепсами и другими). В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО (Российского военно-исторического общества - прим. ТАСС) "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что в возрасте девяти лет семья Валтонен переехала в Германию, где она училась в местных школах и после возвращения в Финляндию в 1995 году продолжила образование в немецкой школе в Хельсинки. "У меня вопрос к правительству, нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, - это из-за влияния на нее немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?" - задалась вопросом дипломат.

Захарова напомнила, что первые финские отряды вторглись в Россию в марте 1918 года, но объявить войну России финское правительство сочло нужным только в мае. После успешных действий Красной армии в октябре 1920 года РСФСР и Финляндия подписали Тартуский мирный договор, однако уже через год, в октябре 1921 года, Финляндия снова без объявления войны вторглась в Россию, указала Захарова. "Финские отряды устраивали диверсии, уничтожали запасы продовольствия, мосты и госучреждения, атаковали подразделения Красной армии, расправлялись с пророссийски настроенными карелами. На захваченных территориях проводилась мобилизация местных мужчин для войны против России, но это не спасло финнов от поражения. В марте 1922 года РСФСР и Финляндия подписали новое соглашение о признании границ", - рассказала дипломат.