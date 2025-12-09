Путин встретится в Кремле с президентом Индонезии

Стороны планируют обсудить вопросы развития стратегического партнерства обоих государств

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с прибывшим в Москву с рабочим визитом президентом Индонезии Прабово Субианто.

Как анонсировала пресс-служба Кремля, темой переговоров станут "вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства", а также актуальная международная и региональная тематика.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что визит Субианто в Россию - "сугубо рабочий, для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между странами".

Приезд Субианто в Россию будет не первым в 2025 году: индонезийский лидер посещал РФ в июне с официальным визитом - тогда Путин принимал гостя в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Кроме того, оба президента принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Во время прошлого визита Субианто Россия и Индонезия подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве двух стран - такой статус Москва придает своим отношениям, в частности, с Пекином, Пхеньяном и Тегераном. Кроме того, Путин заявлял о готовности РФ подключиться к проектам на индонезийском шельфе и расширить поставки Джакарте углеводородов.