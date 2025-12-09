СФ заслушает Лаврова и обсудит соглашение с Индией о логистике военных

Также сенаторы намерены рассмотреть закон о разрешении импорта лекарств в иностранных упаковках до 2028 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит ратификацию межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военных и боевой техники на территорию друг друга. Также в повестке палаты парламента законы о разрешении импорта лекарств в иностранных упаковках до 2028 года и об ужесточении контроля за платежами подозреваемых в терроризме.

В ходе правительственного часа перед сенаторами выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он расскажет об актуальных вопросах внешней политики страны и ответит на вопросы парламентариев.

Соглашение с Индией

Документ упорядочит не только отправку военных и техники, но и их материальное обеспечение. Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности.

Закон об импорте лекарств в иностранных упаковках

Сенаторы в ходе заседания рассмотрят закон, которым предлагается продлить до 31 декабря 2027 года разрешение на ввоз и последующую продажу лекарств в иностранных упаковках в случае дефицита или риска его возникновения из-за санкций. Согласно действующим нормам, указанное разрешение действует до 31 декабря 2025 года. При этом в законе подчеркивается, что ввозимые лекарства должны соответствовать требованиям при их регистрации, а на их упаковку должна быть прикреплена наклейка с информацией на русском языке. Закон продлевает разрешение на два года, в случае принятия он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Парламентарии также обсудят закон, предусматривающий ужесточение контроля за финансовыми операциями граждан, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму, терроризму или диверсиям.

Теперь такие лица должны будут использовать специальные счета, а также согласовывать операции с Росфинмониторингом. На рассмотрение отводится 10 рабочих дней. Росфинмониторинг вправе одобрить заявление, отказать в нем или ограничить количество счетов и способы проведения операций.