МИД РФ: Европе не нужно урегулирование конфликта на Украине

Европейские страны пытаются затянуть урегулирование, считает директор департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства Владислав Масленников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны хотят затянуть урегулирование украинского конфликта, заявил "Известиям" директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Они (европейские страны - прим. ТАСС) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно", - сказал он.

9 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны "до последнего украинца".