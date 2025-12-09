МИД РФ: Европе не нужно урегулирование конфликта на Украине
22:03
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны хотят затянуть урегулирование украинского конфликта, заявил "Известиям" директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Они (европейские страны - прим. ТАСС) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно", - сказал он.
9 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны "до последнего украинца".