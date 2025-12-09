ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

МИД РФ: Европе не нужно урегулирование конфликта на Украине

Европейские страны пытаются затянуть урегулирование, считает директор департамента европейских проблем российского внешнеполитического ведомства Владислав Масленников
Редакция сайта ТАСС
22:03

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны хотят затянуть урегулирование украинского конфликта, заявил "Известиям" директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Они (европейские страны - прим. ТАСС) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно", - сказал он.

9 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине наглядно продемонстрировало заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны "до последнего украинца". 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине