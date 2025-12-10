Дмитриев: третьей мировой войны удается избежать благодаря политике Трампа

По словам спецпредставителя президента РФ, американский лидер внес ясность в вопрос о расстановке сил перед возможным урегулированием конфликта на Украине

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Угроза третьей мировой войны отступила благодаря политике президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"И правда в том, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде", - написал Дмитриев в X.

Кроме того, глава РФПИ отметил позицию американского политика в отношении украинского кризиса. По словам Дмитриева, Трамп внес ясность в вопрос о расстановке сил перед возможным урегулированием конфликта.