Посол РФ в Мексике: антироссийские санкции Запада негативно сказались на ЕС

Эти ограничение также привели к замедлению роста мировой экономики в целом, добавил Николай Софинский

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 10 декабря. /ТАСС/. Антироссийские санкции, введенные западными государствами, привели к значительным потерям в странах Европейского союза и вызвали существенное замедление мирового экономического роста в целом. Об этом говорится в авторской колонке посла России в Мексике Николая Софинского для мексиканского издания El Economista.

"Текущее замедление мирового экономического развития <…> связано, среди прочего, с последствиями незаконных односторонних ограничительных мер. Эти барьеры нанесли ущерб международным производственным и логистическим цепочкам, дестабилизировали инвестиционные и торговые потоки, усугубили долговые проблемы, ограничили доступ многих стран к товарам, услугам и финансированию и подорвали принципы добросовестной конкуренции. При этом сами инициаторы этих мер также ощутили их разрушительные последствия", - отметил глава дипмиссии.

При этом он добавил, что наибольший негативный эффект от введенных против России санкций ощутил на себе ЕС. "В период с 2022 года по первое полугодие 2025 года совокупные потери, связанные с обратным воздействием антироссийских санкций, достигли от 1 до €1,6 трлн, а сильнее всего пострадали капиталоемкие и ориентированные на экспорт отрасли - химическая, автомобильная, машиностроительная и энергетическая промышленность", - подчеркнул Софинский.

Последствия для ЕС

Посол отметил, что прекратившие свою деятельность в России европейские компании понесли многомиллиардные потери: убытки составили от €400 млрд до €450 млрд. Он напомнил, что, по данным МВФ, в 2025 году рост совокупного ВВП еврозоны не превысит 1,2%. "В то же время Германия, Франция и Италия демонстрируют все большее отставание от потенциально возможных темпов развития. Прекращение энергетического сотрудничества с Россией лишило ведущих производителей ЕС конкурентных преимуществ, ударило по энергоемким отраслям и открыло путь к деиндустриализации Европы", - подчеркнул дипломат.

Софинский обратил внимание и на существенные проблемы ведущих европейских стран, находящихся в авангарде антироссийских устремлений. Он указал, что во Франции фиксируются самые высокие показатели банкротств с 2009 года, а десятки предприятий и тысячи рабочих мест находятся под угрозой. Французская автомобильная промышленность сталкивается с низкими уровнями продаж и растущей конкуренцией с Китаем.

В свою очередь в Германии фиксируются сокращение доли страны на внешних рынках, а также снижение промышленного производства на 5,3% и падение уровня инвестиций. Отмечаются рост задолженности и снижение притока прямых иностранных инвестиций, а также отмена планов по реализации крупных проектов.

"Отказ от российских энергетических ресурсов вылился для ЕС в переплату за поставки газа до €200 млрд, по данным Евростата, и до €750 млрд - по оценкам российских экспертов, а также вынудил заключить дорогие контракты на закупку американского топлива и ускорил отток производственных мощностей в США", - добавил Софинский.

Ответ России

По словам посла, предпринятые Россией контрмеры лишь усугубили положение инициаторов санкционного давления.

"Закрытие воздушного пространства увеличило продолжительность полетов европейских авиакомпаний и снизило их конкурентоспособность, отказ от российской древесины нанес удар по соответствующей отрасли Европы, в частности, по Финляндии, где снизился ВВП и выросла инфляция", - отметил Софинский.

При этом посол указал, что расширение программ бюджетного стимулирования для поддержки экономики привело к росту государственного долга и стоимости его обслуживания, и в некоторых странах ЕС (Греции, Италии, Франции, Испании, Бельгии и Португалии) он стабильно превышает 100% ВВП.

"Санкции и использование Западом резервных валют в качестве инструмента давления подорвали доверие к финансовой архитектуре, основанной на доминировании доллара и евро, стимулировали рост доли альтернативных валют в расчетах и сбережениях", - указал глава российской дипмиссии. Он отметил расширение сфер использования национальных валют в рамках БРИКС, ШОС, АСЕАН, а также "формирование независимой от Запада платежной инфраструктуры и снижение интереса суверенных инвесторов к вложениям в доллар".

"Все эти издержки - видимая часть счета, который глобальная экономика выставила за попытки экономического шантажа против России, тогда как долгосрочные последствия для коллективного Запада - от снижения доли доллара и евро в международных расчетах до формирования новой торговой и транспортной инфраструктуры, не контролируемой западными государствами, - еще предстоит оценить", - резюмировал посол.