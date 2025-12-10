Лавров: РФ и США договорились продолжать работу по урегулированию на Украине

Глава МИД РФ напомнил о визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, который состоялся 2 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон условились продолжить работу по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Обсуждение соответствующих предложений американской стороны продолжилось 2 декабря, как вы знаете, в ходе визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Достигнута договоренность о продолжении этой работы", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что Москва ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу для разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. "Главное - есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса. Первопричины хорошо известны, о них неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин", - добавил глава МИД.