Лавров уверен, что граждане РФ и КНР оценят взаимное введение безвизового режима

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ о временном порядке въезда в страну граждан Китая

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что граждане России и Китая оценят отмену виз между двумя странами.

"Уверен, что наши граждане оценят возможности режима безвизового посещения Китая для туристических и деловых целей, которые работают на основе взаимности", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Они получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.