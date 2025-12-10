Лавров: Россия намерена содействовать упрочению потенциала и авторитета ОДКБ
07:40
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия в период своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в будущем году будет содействовать укреплению потенциала и позиций на международной арене данной структуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
"В следующем году Россия будет председательствовать в ОДКБ, - отметил он. - Нацелены на плотное взаимодействие с союзниками в интересах упрочения потенциала и международных позиций этой организации - надежного механизма поддержания региональной стабильности".