Лавров: Россия намерена содействовать упрочению потенциала и авторитета ОДКБ

Глава МИД РФ напомнил, что в 2026 году Россия будет председательствовать в ОДКБ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия в период своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в будущем году будет содействовать укреплению потенциала и позиций на международной арене данной структуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"В следующем году Россия будет председательствовать в ОДКБ, - отметил он. - Нацелены на плотное взаимодействие с союзниками в интересах упрочения потенциала и международных позиций этой организации - надежного механизма поддержания региональной стабильности".