Песков: Кремль внимательно ознакомился с интервью Трампа Politico

Особенно российскую сторону заинтересовала часть о России и урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кремль очень внимательно ознакомился с интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico, особенно с той частью, которая касается России и украинского урегулирования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы ознакомились, ознакомились очень внимательно с той частью интервью Politico, которая касалась и нас, и тематики украинского урегулирования. Это очень важное интервью, важные заявления", - ответил Песков на соответствующий вопрос.