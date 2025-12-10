Песков: Кремль внимательно ознакомился с интервью Трампа Politico
Редакция сайта ТАСС
08:58
обновлено 09:07
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кремль очень внимательно ознакомился с интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico, особенно с той частью, которая касается России и украинского урегулирования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы ознакомились, ознакомились очень внимательно с той частью интервью Politico, которая касалась и нас, и тематики украинского урегулирования. Это очень важное интервью, важные заявления", - ответил Песков на соответствующий вопрос.