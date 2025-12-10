Совфед одобрил закон о запрете сплошных рубок на Байкале

Меры не затрагивают санитарные мероприятия в погибших лесах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон об охране озера Байкал, который в том числе сохраняет запрет на сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ), кроме санитарных мероприятий в погибших лесах.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне 2023 года, он был принят в первом чтении в июле того же года. Поправками предлагалось дополнить законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы законопроекта, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на БПТ. Принятым в первом чтении законопроектом предусматривалось расширение перечня случаев, при которых в центральной экологической зоне допускаются сплошные рубки леса, включая строительство инженерной защиты, коммунальной инфраструктуры и объектов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала".

При этом поправками ко второму чтению предложено было запретить сплошные рубки лесных насаждений, допуская их лишь в рамках санитарных мероприятий в погибших лесах - в тех случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление защитных лесов. Также предусмотрено создание комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ, которая будет согласовывать проекты перевода земель и перечни участков для санитарных рубок. Перечень земель, на которых допускаются сплошные рубки, будет определяться правительством РФ на основании решения этой комиссии.

Запрещаются строительство и реконструкция объектов капитального строительства на БПТ без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации. Не разрешено строительство жилья на территориях ОЭЗ, расположенных в границах центральной экологической зоны. Создание там новых особых экономических зон допускаться не будет.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 4 декабря 2023 года заявлял, что подход к охране Байкала должен учитывать интересы местных жителей и необходимость защиты озера.

Обеспечить баланс

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов указывал, что закон решит две важные задачи одновременно: "поможет людям, живущим на Байкале, и сохранит природу". "Для жителей 159 поселков это шанс построить и реконструировать важные объекты инфраструктуры. Без этих изменений в законе такое строительство было практически невозможно из-за строгих запретов", - пояснил он.

Как отмечал руководитель комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин, в законе прописаны механизмы создания в центральной экологической зоне БПТ "объектов жизнеобеспечения" - это селезащита, автомобильные дороги, объекты водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения. "На основании поправок депутатов было принято решение отказаться от механизма "сплошных рубок" лесных насаждений, - сказал он. - Предусмотрен перевод земельных участков для создания таких объектов, но только после прохождения государственной экологической экспертизы, которая проводится на федеральном уровне". При этом предусмотрены дополнительные компенсационные экологические меры. Среди них - обязанность высадить пять новых деревьев за каждое вырубленное.