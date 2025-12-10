Путин пообещал приехать в Индонезию с визитом

Президент России ответил согласием на приглашение индонезийского коллеги

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал приехать с визитом в Индонезию в ходе переговоров с лидером республики Прабово Субианто в Кремле.

В ходе переговоров Субианто пригласил Путина посетить Индонезию, отметив, что, возможно, российский лидер найдет для этого время в 2026 или 2027 годах. "Спасибо большое, обязательно это сделаю", - ответил Путин.

"Не только же в Индию вам летать", - пошутил президент Индонезии. "С удовольствием, спасибо большое", - с улыбкой отреагировал российский лидер.