Путин назвал отношения с Индонезией в сфере ВТС очень надежными

Президент РФ также отметил подъем гуманитарных связей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отношения Москвы и Джакарты в области военно-технического сотрудничества (ВТС).

"У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия - наш традиционный партнер в этой сфере", - сказал глава российского государства на переговорах в Кремле с президентом Индонезии Прабово Субианто.

"Взаимоотношения между военными ведомствами, напрямую между военными ведомствами, развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, военных вузах в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и мы готовы расширять это взаимодействие", - добавил Путин.

По его оценке, в области гуманитарных связей отношения России и Индонезии также на подъеме: увеличивается число туристов, причем с обеих сторон. "Этому способствуют и прямые авиационные рейсы, и льготы в визовом обслуживании", - считает президент РФ.

Путин отметил, что ему очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС, что ведутся переговоры с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о создании зоны свободной торговли.

Приветствуя своего визави, российский лидер подчеркнул, что рад вновь принимать его в Москве. "Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные серьезные планы развития наших отношений. Мы с вами и на мероприятиях в Китайской Народной Республике, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, встречались и говорили о том, что мы продолжим наши личные прямые контакты. Мы очень благодарны вам за то, что вы лично приняли участие в Петербургском экономическом форуме летом этого года, в июне", - сказал Путин, обращаясь к Субианто. Он добавил, что и на эту встречу пригласил "большую команду коллег" из правительства и администрации президента, чтобы поговорить по всем направлениям.