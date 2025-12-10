Умер посол в отставке Владимир Семенов

Ему было 97 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Посол в отставке Владимир Семенов, занимавший в 1980-е годы посты послов СССР в Сингапуре и Индонезии, умер на 98-м году жизни. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 8 декабря 2025 года на 98-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Семенов Владимир Михайлович (1928-2025)", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ рассказали, что Владимир Семенов родился 17 августа 1928 года в городе Петровске Саратовской области. После окончания МГИМО в 1951 году начал трудовую деятельность в договорно-правовом управлении МИД СССР. С 1951 по 1984 год работал на различных должностях во втором европейском отделе, Секретариате заместителя министра иностранных дел, посольствах СССР в Великобритании и Канаде. С 1984 по 1987 год был послом СССР в Республике Сингапур, с 1987 по 1990 год - посол СССР в Республике Индонезии.

Семенов завершил свой дипломатический путь в МИД России в 1993 году главным советником департамента международных организаций и глобальных проблем. Выдающиеся заслуги и достижения Владимира Михайловича Семенова за время служения в системе МИД России отмечены юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), орденом Дружбы народов (1976).

"Ушел из жизни компетентный, высококвалифицированный, глубоко преданный своему делу и разносторонне подготовленный дипломат, на протяжении полувека отстаивавший интересы нашего Отечества как в Центральном аппарате Министерства, так и на дальних рубежах, - подчеркнули в МИД России. - Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Владимира Михайловича Семенова. Светлую память о Владимире Михайловиче, его прекрасных деловых и личных качествах навсегда сохранят его коллеги и друзья".