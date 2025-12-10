Посольство РФ указало на "зашкаливающий цинизм" последних санкций Лондона

Внесение Фонда поддержки и защиты прав соотечественников в "черный список" лишает наиболее уязвимых представителей российской диаспоры возможности отстоять свои законные права и интересы, отметили в дипмиссии

Посольство России в Великобритании © William Barton/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании продемонстрировали крайний цинизм, включив в новый пакет антироссийских санкций Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также ряд лиц и структур из сферы СМИ и политических исследований. Об этом говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией Фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов. Внесение Фонда в "черный список" на практике лишает наиболее уязвимых представителей российской диаспоры, которые зачастую и так находятся под прессингом местных властей, возможности отстоять свои законные права и интересы", - отметили в дипмиссии.