Захарова: уровень правовой грамотности Каллас вызывает опасения за будущее ЕС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что глава Евродипломатии, родившаяся в Эстонской ССР, "совсем забыла то, чему ее должны были учить в хорошей советской школе"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уровень правовой грамотности и общественно-политической подготовки главы дипслужбы ЕС Каи Каллас вызывает опасения за будущее объединения. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения Каллас о свободе на ее выступлении перед комитетом Европарламента по международным делам.

На встрече с евродепутатами Каллас, в частности, предположила, что "Европейский союз - это сама суть свободы", поэтому любая критика свободы в объединении "должна быть направлена в другую сторону - возможно, в Россию".

"Неплохо бы вспомнить "жившей, а на деле живущей сейчас при авторитарном режиме" Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре, - написала Захарова в Telegram-канале, сделав отсылку к еще одному фрагменту выступления Каллас. - Свобода - явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой - значит совершенно не понимать ее сути. Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС".

По словам Захаровой, глава Евродипломатии, родившаяся в Эстонской ССР, "совсем забыла то, чему ее должны были учить в хорошей советской школе: "Свобода - это осознанная необходимость".

Также официальный представитель МИД напомнила, что в общественной мысли Запада есть основополагающая концепция четырех свобод, которые в США формулируют следующим образом: свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха. Она добавила, что ориентированные на торгово-экономические цели отцы-основатели ЕС декларировали свободу движения товаров, свободу движения лиц, свободу движения услуг и свободу движения капитала.

"Получается, что, по Каллас, ЕС - это некий пятый элемент свободы? - задалась вопросом Захарова. - Мы уже привыкли к тому, что женщина она дурно образованная и скверно мыслящая. Естественно, она не поняла, что за глупость сморозила".

В новость внесена правка (20:31 мск) - передается повторно с исправлением опечатки в лиде, верно - Каи.