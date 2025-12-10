Мирошник: ВСУ дистанционно минируют дороги к Алешкам Херсонской области

На фоне активных разговоров о поисках мирного урегулирования киевский режим совершает преступления против гражданского населения, указал посол по особым поручениям МИД РФ

ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины проводят дистанционное минирование дорог ведущих в город Алешки Херсонской области, поврежден гражданский транспорт подорвавшийся на минах. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Ситуация в Алешкинском округе сложная. Местные жители сообщают о том, что ВСУ провели дистанционное минирование дорог ведущих в город Алешки. Есть гражданский транспорт подорвавшийся на минах. Точные данные о пострадавших и повреждениях ждем от официальных властей региона", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на фоне активных разговоров о поисках мирного урегулирования ВСУ совершают преступления против гражданского населения.

"Украинский диктатор мечется по Европе с рассказами о том, как они хотят мира, но на земле его боевики, уверен, что с его же ведома, обрушиваются с обстрелами на мирных жителей, медиков, работников аварийных служб", - добавил Мирошник.