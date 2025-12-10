Небензя: Афганистан не превратился в "черную дыру" вопреки западным прогнозам

Постпред России при ООН указал, что далеко не все западные доноры осознают безальтернативность широкого диалога с афганскими властями

ООН, 10 декабря. /ТАСС/. Афганистан после вывода иностранных войск из страны в 2021 году не превратился в "черную дыру" вопреки западным прогнозам, власти предпринимают усилия по решению накопившихся проблем, несмотря на сохраняющиеся санкции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Вопреки западным прогнозам, после безответственного вывода иностранных войск Афганистан не развалился и не превратился в "черную дыру". Видим, что, несмотря на сохраняющиеся чудовищные санкции, афганские власти предпринимают самостоятельные усилия по решению накопившихся за годы оккупации проблем. Они делают ставку на разноплановое региональное сотрудничество с акцентом на превращение страны в независимое и самодостаточное государство. Однако очевидно, что этот процесс небыстрый. Без нашей общей неполитизированной поддержки стране, жившей годами на международном иждивении, самостоятельно будет трудно выбраться из кризиса", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности, посвященном работе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Он указал, что "далеко не все западные доноры осознают безальтернативность широкого диалога с афганскими властями, по-прежнему разговаривая с ними языком ультиматумов и агитируя за ужесточение риторики со стороны ООН". "Коллеги, давно пора понять, что стремление закручивать гайки не приведет к покладистости талибов, а, напротив, может лишь способствовать ужесточению курса. Абсурдными выглядят попытки заразить антиталибской истерией миссию. В отсутствие прогресса в вопросах разморозки активов и помощи развитию, которые являются прямыми задачами МООНСА, единственное, чего вы добьетесь, это скорого сворачивания ооновского присутствия", - отметил Небензя.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства.