Путин прилетит в Туркмению с двухдневным визитом

Президент РФ проведет в Ашхабаде несколько двусторонних встреч

МОСКВА/АШХАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибудет 11 декабря с визитом в Туркмению. Российский лидер примет участие в мероприятиях, которые запланированы в Ашхабаде, и проведет несколько двусторонних встреч.

Как ожидается, глава государства поучаствует в проводящемся в столице Туркмении форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что с просьбой о визите к Москве обращался президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Руководителей России и Туркмении связывают дружеские, конструктивные отношения, они находятся в постоянном контакте.

Международный день нейтралитета установлен резолюцией Генассамблеи (ГА) ООН в 2017 году при активном участии Туркмении. Именно 12 декабря 1995 года решением ГА был официально провозглашен при поддержке всех 185 членов ООН постоянный нейтралитет Ашхабада. Годовщина этого события отмечается в Туркмении как государственный праздник.

Кроме того, завершающийся 2025 год был провозглашен ООН Годом мира и доверия. Старт ему был дан в постоянном представительстве Туркмении при международной организации и при активном участие республики.

Серия двусторонних встреч

По традиции в годовщину провозглашения нейтралитета в Туркмении проходят мероприятия, посвященные такой государственной политике и ее преимуществам. В 2025 году 12 декабря в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия, в нем примут участие главы государств и руководители международных структур.

Как анонсировала пресс-служба Кремля, на площадке форума Путин планирует провести несколько двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

В дни проведения мероприятия в Ашхабаде, как ожидается, помимо хозяина форума Сердара Бердымухамедова и российского лидера, в частности будут присутствовать президенты Армении, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.

В прошлый раз президент РФ посещал Туркмению в октябре 2024 года. Путин приезжал в Ашхабад с рабочим визитом, принял участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в честь 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, а также провел переговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Пакистана Асифом Али Зардари, председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, а также отдельную встречу с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым.