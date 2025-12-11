Фадеев считает, что необходимости изменять Конституцию сейчас нет

Она позволяет функционировать государству и правовой системе, подчеркнул глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Поправки 2020 года придали национальный характер Конституции России, которая в 1993 году была как будто списана у других стран, и сейчас нет необходимости менять Основной закон. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Надо ли сейчас бросаться создавать новую Конституцию? Нет, не надо. Она позволяет функционировать государству, позволяет функционировать правовой системе. Она рабочая, наша Конституция. И если сравнивать с конституциями других стран, она вполне качественная. И после 2020 года она стала еще в значительной степени российской", - сказал Фадеев.

Он отметил, что Конституция 1993 года является "немного учебной". "Как будто через плечо соседу по парте заглянули, что он там написал, что там в Европе, что там в Америке", - сказал собеседник агентства.

Российская Конституция 1993 года, по мнению Фадеева, в хорошем смысле слова либеральная. "Но тем не менее в Конституции 1993 года не чувствовалось, что это российская Конституция. И поправки 2020 года ее сделали все-таки более российской. Это важно", - сказал Фадеев.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны. В 2020 году по инициативе главы государства в 42 статьи Конституции РФ были внесены 206 изменений, касающиеся, в частности, расширения полномочий президента, палат Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов РФ, установления приоритета российской Конституции над решениями межгосударственных органов.