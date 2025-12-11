Эксперт Панкратов: выборы на Украине стали рычагом давления на Зеленского

Отказ Владимира Зеленского от проведения выборов может привести к тому, что под вопросом окажется не только его персональная легитимность, но и легитимность всего нынешнего руководства страны, подчеркнул заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Идея провести на Украине президентские выборы, предложенная президентом США Дональдом Трампом, может считаться внешним рычагом давления на Владимира Зеленского. Такое мнение высказал ТАСС член экспертного совета "Офицеров России", заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов.

Ранее президент Трамп в интервью газете Politico выразил мнение, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. Он отметил, что нынешняя киевская власть прикрывается войной, чтобы не проводить выборы, но подчеркнул, что у жителей Украины должен быть выбор.

"Заявление Трампа о "праве украинского народа на выбор" в условиях продолжающегося военного положения носит сугубо инструментальный характер. Речь идет не о восстановлении электоральной процедуры, а о целенаправленной попытке создать условия для контролируемой смены ключевой фигуры, препятствующей достижению выгодной для Вашингтона конфигурации сделки. Теперь эта коллизия конвертируется внешними игроками в рычаг давления на Зеленского", - сказал Панкратов, который также является экс-депутатом Рижской городской думы.

По мнению эксперта, отказ Зеленского от проведения выборов может привести к тому, что под вопросом окажется не только его персональная легитимность, но и легитимность всего нынешнего руководства страны.

"Трамп, по существу, выносит в публичное поле ту логику, которую Россия уже использует в своей стратегии: раз нет выборов, значит, под вопрос ставится не только персональная, но и институциональная легитимность киевской власти", - заключил Панкратов.