Мирошник назвал атаки БПЛА на Москву "выпадом" диктатуры Зеленского

Это нисколько не отменяет опасность боеприпасов, направленных противником по гражданским объектам и мирным людям российских регионов, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Атаки БПЛА, направленные на Москву и другие регионы РФ минувшей ночью, являются "символичным выпадом" диктатуры Владимира Зеленского для Запада. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"То, что это символичный выпад диктатуры Зеленского для западников, нисколько не отменяет опасность боеприпасов, направленных противником по гражданским объектам и мирным людям российских регионов", - отметил дипломат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 287 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 40 - над Московским регионом.