Лавров: непричесанный премьер Британии сыграл подрывную роль в урегулировании на Украине

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство Великобритании во главе с "непричесанным" премьер-министром Борисом Джонсоном сыграло подрывную роль в срыве изначальных усилий по политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что даже после начала специальной военной операции (СВО) российская сторона не оставляла попыток урегулировать ситуацию политическим путем. "Контакты с украинской стороной по ее просьбе состоялись в Белоруссии уже через пару дней после начала СВО, - констатировал министр. - Они потом продолжались в Брестской области Белоруссии, в Стамбуле и по видеосвязи".

"Но этот диалог был прерван не по нашей вине, - подчеркнул Лавров. - Здесь подрывную, очень неблагоприятную роль сыграло руководство Великобритании и лично тогдашний премьер Борис Джонсон, который в апреле 2022 года приказал [Владимиру] Зеленскому отказаться от предложенного самим же Киевом и уже парафированного плана урегулирования, сказав, что украинцы должны воевать до последнего, и все это в иллюзорной надежде дождаться обрушения экономики России".

"Именно такой был расчет этот непричесанного политического деятеля", - резюмировал Лавров.