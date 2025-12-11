Песков: Путин встретится с главой КС Зорькиным

Президент России традиционно проводит встречи с руководителем защищающей основной закон судебной инстанции в преддверии Дня российской Конституции, который отмечается 12 декабря

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. О графике главы государства рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читайте также

Задержание российского археолога в Польше и идеи США. Темы брифинга Пескова

"Будет также сегодня ряд рабочих встреч у главы государства. Состоится встреча с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным", - анонсировал Песков.

Президент России традиционно проводит встречи с руководителем защищающей основной закон судебной инстанции в преддверии Дня российской Конституции, который отмечается 12 декабря.

В 2025 году мероприятие проходит днем раньше, поскольку у Путина в Международный день нейтралитета, который также отмечается 12 декабря, запланирован визит в Туркмению. В республике этот праздник - государственный, и в этот день там будет проходить форум, посвященный Международному году мира и доверия, стартовавшему также по инициативе Ашхабада.