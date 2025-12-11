Лавров заявил, что Европе "опять неймется"

Глава МИД РФ заявил, что в европейских странах "воинственные инстинкты, инстинкты стремления остаться на плаву путем агрессивных действий, опять появляются"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европе "опять неймется", вновь появляются инстинкты стремления остаться на плаву путем агрессивных действий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Европе сейчас опять неймется, то ли она переживает, что о ней забыли, что она в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития оказалась на обочине главных процессов. Но эти воинственные инстинкты, инстинкты стремления остаться на плаву путем агрессивных действий, опять появляются", - отметил министр.

Весной 2025 года Евросоюз (ЕС) предпринял серьезные шаги в целях укрепления вооруженных сил стран сообщества и милитаризации европейской экономики. В марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд. Позже Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как части долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить к 2035 году военные расходы европейских государств до 5% ВВП.

При этом правительство Венгрии неоднократно заявляло, что считает безосновательными опасения европейцев по поводу якобы существующей военной угрозы со стороны России.