Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

Российская сторона передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Он также отметил, что текущие российско-американские переговоры посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования на Украине.

О спекуляциях вокруг украинского конфликта

Россия фиксирует огромное количество спекуляций и "деструктивных вбросов" по теме Украины с целью "осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт".

Европейцы подобными действиями играют и против инициатив президента США Дональда Трампа, которые "действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса".

О политике Запада

Западные страны пытаются использовать тему украинского конфликта, чтобы отвлечь внимание "от других, не менее, а, может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества, имею в виду в том числе и палестинскую проблему".

Никто в Европе "не упоминает о первопричинах" украинского конфликта и необходимости их устранения: "Требуют только одного: немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием, деньгами киевский режим".

На Западе "истощаются" ресурсы на ведение прокси-войны против России.

План Запада "по антироссийскому "блицкригу" с использованием Украины" провалился.

Европа хочет "посеять уже сейчас зерна нового конфликта": "И публично говорит, что она к нему готовится".

Если Европа решит воевать, Россия к этому готова "хоть сейчас".

Запад никак не отреагировал на решение Украины приостановить переговоры с Россией, "никак не попытался подстегнуть киевский режим к тому, чтобы он хотя бы создавал впечатление готовности к политическому регулированию".

Россия приветствует позицию и усилия меньшинства на Западе, которое поддерживает переговоры по украинскому конфликту: "Мы ценим эти усилия, как и готовность ряда наших партнеров предоставлять площадку для контактов".

"Дело кончится плохо", если страны Запада продолжат придерживаться в отношении России непорядочной логики.

О переговорах с США

Текущие переговоры между Россией и США посвящены "поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин" украинского конфликта.

Трамп "искренне стремится" урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическими методами: "Мы это приветствуем".

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в ходе недавней встречи в Кремле устранили все недопонимания между Москвой и Вашингтоном: "Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза".

Американцы заинтересованы в том, чтобы "разобраться в сути украинского кризиса, и это отражено было в ходе встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа": "Там были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой урегулирования".

Достигнутые Россией и США понимания состоят в том, что "Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности".

О гарантиях безопасности

Россия передала США дополнительные предложения по Украине о коллективных гарантиях безопасности: "Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной".

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС и готова юридически зафиксировать соответствующие гарантии: "Разумеется, на коллективной, взаимной основе".

О потерях ВСУ

Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек: "Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, подпитывался некоторыми запрещенными субстанциями, в повседневной жизни превратился в организованную преступную группу".

Россия в общей сложности передала Украине более 11 тыс. тел погибших военных, в ответ получила 201.

О Зеленском