Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова
Редакция сайта ТАСС
09:57
Российская сторона передала США дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
Он также отметил, что текущие российско-американские переговоры посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования на Украине.
ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.
О спекуляциях вокруг украинского конфликта
- Россия фиксирует огромное количество спекуляций и "деструктивных вбросов" по теме Украины с целью "осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт".
- Европейцы подобными действиями играют и против инициатив президента США Дональда Трампа, которые "действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса".
О политике Запада
- Западные страны пытаются использовать тему украинского конфликта, чтобы отвлечь внимание "от других, не менее, а, может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества, имею в виду в том числе и палестинскую проблему".
- Никто в Европе "не упоминает о первопричинах" украинского конфликта и необходимости их устранения: "Требуют только одного: немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием, деньгами киевский режим".
- На Западе "истощаются" ресурсы на ведение прокси-войны против России.
- План Запада "по антироссийскому "блицкригу" с использованием Украины" провалился.
- Европа хочет "посеять уже сейчас зерна нового конфликта": "И публично говорит, что она к нему готовится".
- Если Европа решит воевать, Россия к этому готова "хоть сейчас".
- Запад никак не отреагировал на решение Украины приостановить переговоры с Россией, "никак не попытался подстегнуть киевский режим к тому, чтобы он хотя бы создавал впечатление готовности к политическому регулированию".
- Россия приветствует позицию и усилия меньшинства на Западе, которое поддерживает переговоры по украинскому конфликту: "Мы ценим эти усилия, как и готовность ряда наших партнеров предоставлять площадку для контактов".
- "Дело кончится плохо", если страны Запада продолжат придерживаться в отношении России непорядочной логики.
О переговорах с США
- Текущие переговоры между Россией и США посвящены "поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин" украинского конфликта.
- Трамп "искренне стремится" урегулировать украинский конфликт политико-дипломатическими методами: "Мы это приветствуем".
- Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в ходе недавней встречи в Кремле устранили все недопонимания между Москвой и Вашингтоном: "Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза".
- Американцы заинтересованы в том, чтобы "разобраться в сути украинского кризиса, и это отражено было в ходе встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа": "Там были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой урегулирования".
- Достигнутые Россией и США понимания состоят в том, что "Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности".
О гарантиях безопасности
- Россия передала США дополнительные предложения по Украине о коллективных гарантиях безопасности: "Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной".
- Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС и готова юридически зафиксировать соответствующие гарантии: "Разумеется, на коллективной, взаимной основе".
О потерях ВСУ
- Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек: "Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, подпитывался некоторыми запрещенными субстанциями, в повседневной жизни превратился в организованную преступную группу".
- Россия в общей сложности передала Украине более 11 тыс. тел погибших военных, в ответ получила 201.
О Зеленском
- Затягивание конфликта стало для Владимира Зеленского вопросом "политического, а может быть, и физического выживания".
- Зеленский наплевал на обеспечение прав национальных меньшинств по конституции Украины, рассуждая о недопустимости отторжения территорий.
- Целью Владимира Зеленского и стран Европы является подрыв усилий Трампа по украинскому урегулированию.