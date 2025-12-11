Бастрыкин назвал эффективным сотрудничество следственных органов РФ и Белоруссии

Председатель СК РФ отметил, что "никаких сдерживающих моментов нет"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Белорусские и российские следственные органы эффективно сотрудничают по линии расследования фактов геноцида советского народа, в результате совместной работы добились вынесения 34 приговоров по таким делам. Об этом журналистам рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Никаких сдерживающих моментов нет. Отношения хорошие", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как СК России оценивает работу совместных следственных групп двух стран.

"Мы вскрываем новые захоронения, которые были неизвестны. Используем архивные материалы, которые нам предоставляют Следственный комитет и Генеральная прокуратура Беларуси. Вынесено 34 приговора в разных регионах страны по этим делам. Вынесены приговоры в отношении тех преступников, которые совершали эти тяжкие преступления", - сказал он.

Бастрыкин добавил, что РФ и республика также активно сотрудничают по задержанию преступников, которые пытаются выехать в Европу через Белоруссию. "У нас есть ситуации, когда наши опасные преступники прибегают в Белоруссию, а потом пытаются скрыться в Европе, так как границы фактически нет. Мы тоже очень тесно взаимодействуем, по конкретным делам", - пояснил он.

"Это не формальный подход - бумажку скинули и забыли - мы взаимодействуем по-настоящему: как единое целое, как единое государство", - подчеркнул председатель Следственного комитета России.

