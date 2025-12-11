Поверенный РФ рекомендовал россиянам не приезжать без необходимости в Польшу

Андрей Ордаш также уведомил, что поездки в новые регионы России по запросу Украины могут быть истолкованы в Польше как совершение противоправного действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Гражданам России с учетом растущей волны русофобии в Польше и преследований по совершенно надуманным предлогам стоит воздержаться от поездок в республику без особой необходимости. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала "Россия-24".

"Я бы, конечно, рекомендовал нашим гражданам без особой необходимости в Польшу не ездить. Сейчас нагнетается волна русофобии, преследований, обвинений в работе на российские интересы по совершенно надуманным предлогам. Задержать могут наших граждан буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который, может быть, в Польше неверно истолкован", - сказал он.

Он также уведомил, что поездки в новые регионы России по запросу Украины могут быть истолкованы в Польше как совершение противоправного действия.