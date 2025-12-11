Москалькова: соглашения с омбудсменами помогают защищать права россиян за рубежом

Уполномоченный по правам человека в РФ привела в пример гражданку России, осужденную в Турции на длительный срок наказания

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Двусторонние соглашения с омбудсменами других государств помогают в защите прав россиян, которые за рубежом оказываются в сложных условиях. Об этом сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Двусторонние соглашения, которые у меня имеются с омбудсменами зарубежных государств, тоже сильно помогают в решении этих вопросов - [защите прав соотечественников]", - сказала Москалькова.

Она привела в пример гражданку России, осужденную в Турции на длительный срок наказания. "Практически никаких возможностей для посещения родственниками не было. Как известно, переводов в другую страну сегодня нет, мы испытываем большие трудности в этом плане. И наши граждане, которые оказываются в местах лишения свободы, не в равном положении с другими осужденными. Они не могут, как и все, получать, например, письма и посылки, переводы", - сказала Москалькова.

По словам собеседницы агентства, омбудсмен Турции помог ей организовать встречу с этой женщиной в стамбульской тюрьме. "Я помогла с организацией адвокатов и жалобы генеральному прокурору Турции по поводу ее пребывания. В настоящее время решается вопрос о переводе ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания", - сообщила Татьяна Москалькова, отметив, что это один пример из сотен.

Такие гуманитарные коридоры, по мнению федерального омбудсмена, должны работать независимо от политической конъюнктуры, независимо от отношений между государствами.