Мирошник: фейки о переговорах по Украине идут сплошным непрекращающимся потоком

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что процесс дополняется волнами, приливами и отливами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Фейки и инсинуации о переговорах по урегулированию украинского кризиса и предложениях президента США Дональда Трампа идут сплошным непрекращающимся потоком. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

