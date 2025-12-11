МИД РФ: Люксембург стал осознавать, что помощь Киеву не доходит по назначению

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Люксембург начинает постепенно осознавать, что вооружения и финансирование, поставляемые киевскому режиму, не доходят до пункта назначения и что воевать украинцы не горят желанием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление министра внутренних дел Люксембурга Леона Глодена от 8 декабря в одном из интервью, что на протяжении многих месяцев число украинских беженцев, прибывающих в Люксембург в рамках временной защиты, неуклонно растет и что этот феномен характерен для всей Европы. "По мере снижения призывного возраста все больше и больше молодых людей бегут с Украины. И по-человечески я могу это понять. Есть, однако, ощущение некой странности, поскольку, с одной стороны, мы отправляем Украине оружие и деньги, чтобы она могла защищаться, а с другой стороны, люди оттуда бегут. Нужно определиться. Либо одно, либо другое. А так, чтобы и то, и другое, не получится", - процитировала Глодена Захарова.

"То есть уже постепенно, не с одинаковой скоростью, но начинает доходить, что те вооружения и те деньги, которые они поставляют киевскому режиму, немного не доходят до пункта назначения, а те люди, которыми Зеленский прикрывается, когда требует от Запада денег и вооружений, воевать-то, собственно, не горят желанием. И что единственный способ соединить получаемое вооружение с этими самыми людьми - их насильственно на Украине мобилизовывать", - указала она.

Таким образом, кто-то на Западе начинает аккуратно пытаться говорить вслух на эту тему, констатировала Захарова. "Еще не ясно, является ли это высказывание так называемой подготовкой общественного мнения к свертыванию помощи Украине, или к отмене статуса временной защиты для мужчин призывного возраста. Однако очевидно, что полгода назад от правительства Люксембурга что-то подобное услышать было немыслимо", - добавила официальный представитель МИД РФ.