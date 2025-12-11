Путин встретится в Ашхабаде с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

Президент России проведет с ними двусторонние встречи

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Туркмении встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, иранским лидером Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоятся двусторонние встречи, целый ряд, завтра очень напряженный день. Будет беседа с туркменистанским коллегой [Сердаром Бердымухамедовым], помимо этого будет беседа с президентом Ирана Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шарифом, планируется беседа также с президентом Ирака Латифом Рашидом и беседа с президентом Турции Эрдоганом", - сообщил Песков.