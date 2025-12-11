Песков: Россию и без "пятерки" связывают проекты с Индией и Китаем

Представитель Кремля прокомментировал публикацию Politico об идее США создать альтернативу G7 c участием России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и без какой-либо альтернативы Группе семи (G7) с Индией и Китаем связывают различные проекты. Таким образом в ответ на просьбу ТАСС он прокомментировал журналистам публикацию Politico об идее США создать альтернативу G7 c участием России.

"Нас с Индией и с Китаем связывает целый ряд совместных проектов, больших интеграций, в рамках которых мы взаимодействуем и с Индией, и с Китаем. Нас объединяет отношение привилегированного стратегического партнерства. Это наши партнеры, это наши друзья", - сказал Песков.