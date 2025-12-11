Песков: РФ пока не получала от США итогов их работы с Украиной по мирному плану

США работают с украинской стороной, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новой информации о мирном плане от Вашингтона не поступало, на настоящий момент США работают с украинской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего не поступало, нет. Они работают с украинской стороной", - ответил представитель Кремля на вопрос о том, не поступало ли обновлений от Соединенных Штатов.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".