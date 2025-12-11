Захарова призвала "не вестись" на инсинуации Киева по детской проблематике

Фонд Елены Зеленской зарабатывает деньги, проводя презентации своих проектов в западных столицах с участием мировой политической элиты и голливудских звезд, используя детскую тему для антироссийской пропаганды, указала официальный представитель МИД

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала здравомыслящие страны не верить лжи киевского режима по детской проблематике.

Дипломат указала, что фонд Елены Зеленской зарабатывает деньги, проводя презентации своих проектов в западных столицах с участием мировой политической элиты и голливудских звезд, используя детскую тему для антироссийской пропаганды. В таком контексте также стоит рассматривать принятую 3 декабря резолюцию Генассамблеи "Возвращение украинских детей", которая основана на лжи и клевете, добавила она.

"Те, кто проголосовал за нее, фактически покрывают преступление киевского режима против детей. К сожалению, были и те, кому просто не хватило духу проголосовать против этого пасквиля, хотя многие прекрасно знают о неправдоподобности антироссийских инсинуаций, - сказала она в ходе брифинга. - Наша страна всегда была привержена обеспечению прав и интересов несовершеннолетних. Мы призываем здравомыслящие государства не вестись на ложь, сфабрикованную по лекалам Бучи".

Ранее в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН за предложенный Украиной, Канадой и европейскими странами документ под названием "Возвращение украинских детей" проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия и еще 11 стран, в том числе Иран, Куба, КНДР, Белоруссия, Судан, Никарагуа и Мали, выступили против, еще более трех десятков стран не приняли участие в голосовании. Членами ООН являются 193 страны. Согласно правилам процедуры ГА ООН, для принятия решений в органе достаточно участия большинства стран - членов организации.