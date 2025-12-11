Захарова: народ Украины понимает, что его "продали и предали", поэтому не хочет воевать

По словам официального представителя МИД, украинцы на это пошли, избирав абсолютного непрофессионала политического дела Зеленского, потому что хотели мира и равноправия

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украинский народ понял, что его "продали и предали", поэтому не хочет воевать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Попытка киевского режима заманить молодежь на контрактную службу в армию окончилась провалом. 1 декабря агентство Reuters сообщило, что ряды ВСУ пополнили всего несколько десятков добровольцев. Да не хотят они воевать! Только слова им никто не дает. Ни в украинских средствах массовой информации, ни в западных, - указала дипломат. - Народ Украины сказал бы сейчас свое слово, если бы ему дали его произнести. Поняли они уже все, как их обманули, как их затянули в эту кровавую баню. Может быть, сложно в этом признаться, но точно не хотят они больше воевать. Понимают они, что их продали, предали самым страшным, самым мерзким способом, потому что обманули, изначально пообещав мир".

По словам Захаровой, украинцы на это пошли, избирав "абсолютного непрофессионала политического дела [Владимира] Зеленского", потому что хотели мира и равноправия. "Вот на эти, вроде бы, общечеловеческие ценности. Вот на это все откликнулись на Украине тогда. На то, как он стоял перед украинцами на коленях и просил прощения за преступления предыдущих деятелей. Уж не знаю, на чем он должен стоять и где сейчас за те преступления, которые совершил", - подчеркнула она.