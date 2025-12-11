Захарова: РФ ответит на санкции Лондона против Главного управления Генштаба ВС России

По словам Захаровой, публикация доклада о якобы причастности РФ к инциденту в Солсбери в 2018 году нужна была в качестве повода для того, чтобы начать очередную антироссийскую историю

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва примет ответные меры в связи с британскими санкциями в отношении Главного управления Генерального штаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с этим ведомством. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию британскими властями доклада о якобы причастности РФ к инциденту в Солсбери в 2018 году и введенные в тот же день ограничения.

"Версия британского суда была предрешена, но тем не менее впечатляет своей легковесностью и абсолютным безрассудством. Вся ответственность по сути автоматически, безапелляционно, без каких-то доказательств возлагается на Россию, а именно на неких агентов ГРУ, которые якобы действовали с личного одобрения президента России. И в тот же день официальным Лондоном объявлено было введение санкций против, естественно, Главного управления Генерального штаба ВС России и якобы связанных с ним 11 российских граждан, - отметила дипломат. - Мы, конечно, оставляем за собой право на ответные меры".

По словам Захаровой, публикация доклада нужна была в качестве повода "для того, чтобы - совершенно правильно - начать очередную антироссийскую историю, истерику, кампанию". "Вот эти все мифы - Солсбери, Эймсбери, все, что там было накручено, - они являются тем самым размазанным по времени, в долгосрочной перспективе, бесконечным ресурсом, к которому будут обращаться в Британии для того, чтобы оправдывать или просто объяснять всякое, что там должны сделать, против ли России или против своих граждан", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В распространенном 4 декабря докладе по итогам публичного расследования указано, что Дон Стерджес, умершая после контакта с отравляющим веществом, стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он был осужден в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, позже обменян и жил в Англии. "Моральная ответственность" за отравление Стерджес возложена на руководство России, а в случае с отравлением Скрипаля РФ обвиняют напрямую.

Москва последовательно и решительно отвергала подобные обвинения. В посольстве РФ еще ранее заявляли, что итоги расследования не будут пользоваться доверием ввиду его политизации. Российские дипломаты подчеркивали, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом", позволяющим засекречивать доказательства следствия, и назвали решение МВД очередным шагом "в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего".