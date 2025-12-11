Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано

Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним доказательством "уничтожения репутации" ЕК

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Решение Европейской комиссии (ЕК) о внесении России в список так называемых третьих стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма носит исключительно политизированный характер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия располагает международно признанным национальным докладом и отчетом о прогрессе, который был подготовлен в рамках существующих международных механизмов оценки, который отражает развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и соответствие ключевым стандартам. Наша страна всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Таким образом, решение Еврокомиссии, равно как и решение ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС) о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер", - отметила дипломат.

Захарова указала, что данное решение является еще одним доказательством "уничтожения репутации" ЕК. "То, что творится у себя под носом, они видеть не хотят. Хотела бы обратить внимание, что документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского союза. Российская система, в данной сфере работающая, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работу в прежнем режиме", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что решение Еврокомиссии принято на фоне отказа компетентных органов государств - членов ЕС сотрудничать с российской стороной по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Это ведет к повышенным рискам финансовой преступности, в том числе на пространстве Европейского союза. Это их тоже не смутило при принятии подобного решения", - добавила она.

"Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки упомянутой российской системы. Данный документ готовился без участия российской стороны. Это противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленных самим союзом. Но кого, как говорится, там это беспокоит", - резюмировала Захарова.

Ранее Европейская комиссия приняла решение включить Россию в перечень стран высокого риска, имеющих "стратегические недостатки" в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).