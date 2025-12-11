Захарова: ЕС сопротивляется усилиям, которые могли бы приблизить мир на Украине
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европейские страны сопротивляются любым дипломатическим усилиям, которые могли бы приблизить скорейшее мирное урегулирование на Украине с учетом российских интересов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также
Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны
"Мы видим, как русофобы в странах Западной Европы, прежде всего в руководстве ЕС, Еврокомиссии, яростно сопротивляются любым дипломатическим инициативам, которые могли бы приблизить мир с учетом интересов России", - отметила дипломат.
Как заметила Захарова, Европа "продолжает цинично врать собственным гражданам, что развязанная ими же война против нашей страны - некое экономически выгодное предприятие, которое ничего не будет стоить европейцам". "Оно уже якобы приносит свои плоды, - добавила она. - Да, оно плоды уже европейцам с Западом принесло. Правда, плоды гнилые".
"Я уверена, что их ложь рано или поздно вскроется так, что ни один человек не сможет сказать, что не понимает, что происходит. И все граждане Западной Европы и вообще всего мира поймут, что боевые действия финансируются из их налогов, из налогов граждан Западной Европы", - констатировала официальный представитель МИД РФ.