Захарова: переговорный процесс по Украине идет, контакты продолжаются

Россия делает все возможное для достижения мирного решения, заявила официальный представитель МИД РФ
16:20
обновлено 16:40

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Контакты по урегулированию на Украине продолжаются, РФ делает все возможное для достижения мирного решения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается переговорного процесса - он идет, контакты продолжаются. Неоднократно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сообщила Захарова.

"У нас в приоритете стремление к миру. Мы делаем для этого и изначально делали все возможное", - сказала дипломат. 

