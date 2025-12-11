Захарова: заявления МАГАТЭ опровергают спекуляции о ядерной программе Ирана

Россия отдает должное тому, что иранская сторона сохраняет твердую приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и своему соглашению о всеобъемлющих гарантиях, указала официальный представитель МИД

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Регулярные заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обесценивают подрывные действия извне в отношении иранской ядерной программы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем регулярные однозначные заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что у агентства не было и нет какой-либо информации о разработке Ираном ядерного оружия, - сказала дипломат. - Полагаем, что данная оценка существенно ослабляет и буквально обессмысливает подрывные усилия тех стран, которые десятилетиями паразитируют и наживают сомнительный политический капитал на мнимой угрозе, связанной с иранской ядерной программой".

По ее словам, Россия отдает должное тому, что несмотря на создаваемые извне угрозы и постоянные нападки со стороны различных недругов, иранская сторона сохраняет твердую приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и своему соглашению о всеобъемлющих гарантиях. "Инспекции МАГАТЭ в Иране в принципе могут проводиться, но требуют решения Высшего совета национальной безопасности этой страны", - добавила Захарова.