Медведев назвал идею о "ключевой пятерке" с участием РФ щелчком по носу Европе
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Американская идея по созданию "ключевой пятерки" выглядит как щелчок по носу Европе, прежде всего - Британии, Франции и Германии. Об этом написал в Max заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под жопу) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию", - указал Медведев. "Не цените роли Вашингтона - вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные", - пояснил он.