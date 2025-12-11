Медведев назвал идею о "ключевой пятерке" с участием РФ щелчком по носу Европе

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что в первую очередь это относится к Британии, Франции и Германии

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Американская идея по созданию "ключевой пятерки" выглядит как щелчок по носу Европе, прежде всего - Британии, Франции и Германии. Об этом написал в Max заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под жопу) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию", - указал Медведев. "Не цените роли Вашингтона - вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные", - пояснил он.