Путин заявил, что Россия ценит нейтралитет Туркмении

Такой путь дает республике возможность работать практически со всеми государствами без конфликтов, отметил президент РФ

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Принятый Туркменией путь нейтралитета оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, это представляет очень большую ценность для РФ. Об этом заявил Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

12 декабря Туркмения празднует 30-летие провозглашения нейтралитета. Президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.

"В свое время был принят путь нейтралитета. Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезного работать практически со всеми странами без конфликтов, - отметил президент РФ. - Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе".

Российский лидер отметил, что у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы". Путин добавил, что сотрудничество стран также необходимо для решения сообща проблем Каспийского региона, в том числе экологических.