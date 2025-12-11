Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада

Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил российского лидера Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашахабада. Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

"Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 4 утра.

"Я не сплю, когда такие гости приезжают, - отозвался Бердымухамедов. - Хотел бы вас поблагодарить от имени президента и от себя лично, что вы приняли наше приглашение принять участие в праздничных торжествах [по случаю 30-летия провозглашения нейтралитета Туркмении]".

После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.