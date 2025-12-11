Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада
11 декабря, 23:36
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил российского лидера Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашахабада. Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
"Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 4 утра.
"Я не сплю, когда такие гости приезжают, - отозвался Бердымухамедов. - Хотел бы вас поблагодарить от имени президента и от себя лично, что вы приняли наше приглашение принять участие в праздничных торжествах [по случаю 30-летия провозглашения нейтралитета Туркмении]".
После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.