Путин отметил активное развитие отношений России и Туркмении

Лидер туркменского народа, председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов в ответ сказал, что сотрудничество Москвы и Ашхабада идет "по восходящей, неплохо складывается в вопросе экономики"

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Отношения Москвы и Ашхабада активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством двух стран. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Действительно с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством, - обратился президент РФ к собеседнику. - У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения".

Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за визит в страну для участия в праздничных торжествах по случаю 30-летия провозглашения нейтралитета республики. "Нам, конечно, важно ваше участие", - подчеркнул он.

По словам Бердымухамедова, отношения Москвы и Ашхабада идут "по восходящей, неплохо складываются в вопросе экономики". "Нацелены хорошие мероприятия, они осуществляются чисто практически в жизни, - обратил внимание председатель Народного совета. - Все идет своим чередом". Среди отраслей, в которых сотрудничество развивается особенно интенсивно, Бердымухамедов выделил энергетику.

"Наш уважаемый почет русскому языку", - заключил председатель Народного совета Туркмении.

12 декабря Туркмения празднует 30-летие провозглашения нейтралитета. Президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате. Днем у него также запланирована встреча с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.