Пушков: британцы могут скоро потерять страну из-за мигрантов

Глава комиссии по информационной политике СФ назвал этот процесс "обратной колонизацией"

Глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков. © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Британцы уже потеряли Лондон, теперь для них есть риск в скором времени потерять всю Великобританию из-за "обратной колонизации". Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

"Под доблестным руководством [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну. "Обратная колонизация" Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более, эффективно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

В своей публикации сенатор приложил фотографию британского таблоида, в которой обсуждаются разногласия вокруг руководства по бренду мэра Лондона Садика Хана. В его руководстве по созданию образа офиса мэра использовались фотография Хана среди иммигрантов с подписью "Позитивный и оптимистичный" и зеленой галочкой, а также изображение гуляющей белой семьи с подписью "Не отображает настоящих подлинных лондонцев" и красным крестиком.