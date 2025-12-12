Москальковой направили список из 100 политзаключенных на Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов отметил, что, как правило, люди осуждены или подозреваются по статье о госизмене

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Верифицированный список из 100 политических заключенных, находящихся на Украине, был направлен уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

"Родственники осужденных на Украине по политическим мотивам граждан продолжают направлять обращения. На сегодняшний день Татьяне Москальковой мы уже передали верифицированный список из 100 политзаключенных. Как правило, они осуждены или подозреваются по ст. 111 УК Украины (госизмена)", - сказал он.

Списки составляются на основе обращений родственников политзаключенных и данных судебной системы Украины. Депутат ранее сообщал, что такие списки формируются и направляются омбудсмену еженедельно. Кузнецов в штабе Захара Прилепина курирует работу по возвращению с Украины гражданских лиц, обвиняемых в содействии Вооруженным силам РФ, либо просто поддерживающих Россию. Родные осужденных на Украине по политическим мотивам людей могут обращаться к депутату через бот обратной связи в Telegram.

Кузнецов в беседе с ТАСС добавил, что экспертная группа штаба переходит к верификации списка украинского журналиста Дианы Панченко. В августе международный "Клуб народного единства" на площадке ТАСС впервые обнародовал список из 368 человек, которые задержаны или осуждены на Украине по политическим или религиозным мотивам. Список составлен на основе данных Панченко и ее команды. Это нужно для того, продолжил он, чтобы сфокусировать внимание на тех, кто из них до сих пор находится в тюрьмах независимо от их статуса.

Стамбульские договоренности

Как ранее сообщил источник ТАСС, Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Кузнецов сообщал, что планируется создать верифицированные списки политзаключенных, находящихся за решеткой на Украине за симпатию к России.

По словам Кузнецова, Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена. Он отметил, что в 2023 году его аппарат вел работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они посещали пленных перекрестно: Кузнецов - украинских в России, Лубинец и его сотрудники - российских на Украине, в том числе политзаключенных.

Писатель Прилепин ранее сообщал ТАСС, что до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова.