Путин приехал в ашхабадский Конгресс-центр для участия в форуме мира

Российского лидера встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, возложив цветы к Монументу нейтралитета Туркмении, прибыл в столичный Конгресс-центр, чтобы принять участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Российского лидера встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов.

Пленарная сессия форума, который проводится в день 30-летия провозглашения Ашхабадом постоянного нейтралитета и Международный день нейтралитета, учрежденный Генассамблеей ООН, посвящена теме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего".

После теплого приветствия Бердымухамедовым Путин вместе с другими лидерами делают в фойе Конгресс-центра общую фотографию, а затем направляются в Большой зал заседаний, где проходит мероприятие.